Spazio Umano | mostra collettiva nel complesso di Santa Cita

Prorogata fino al 10 aprile, a ingresso libero, la mostra Spazio Umano, allestita nella chiesa di San Mamiliano (complesso di Santa Cita di Palermo) organizzata dalla Fondazione Riv, in collaborazione con Fondazione Brodbeck (Catania), la Fondazione OELLE Mediterraneo Antico (Catania)

Prorogata fino al 10 aprile la mostra “Spazio Umano” a Palermo - ] ... blogsicilia.it

Fondazione Riv debutta a Palermo con "Spazio umano" - Si intitola Spazio Umano la mostra che segna il debutto a Palermo della Fondazione Riv, neo istituzione siciliana per il contemporaneo. ansa.it

