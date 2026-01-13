Sparito il paladino anti-velox Ricerche anche in Calabria

Recentemente, il paladino anti-velox è scomparso, ma le ricerche continuano in Calabria. Antonio Menegon ha avviato un’indagine della procura di Cosenza riguardo all’uso irregolare dei dispositivi di rilevamento della velocità. L’inchiesta mira a chiarire eventuali anomalie e responsabilità nell’utilizzo di queste tecnologie, garantendo trasparenza e correttezza nelle pratiche di controllo stradale.

