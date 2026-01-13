Spari mortali in taverna Nessuna speranza di sopravvivenza per l’uomo colpito alla testa

Nella tarda notte di sabato, in una taverna di Montecatini Terme, si è verificato uno scontro che ha portato a spari con una scacciacani modificata. Un uomo di 38 anni è stato colpito alla testa e ora si trova in condizioni critiche presso l’ospedale di Careggi. L’episodio ha attirato l’attenzione della polizia, che sta indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Montecatini Terme, 13 gennaio 2026 - Il suo cuore batte ancora, ma per lui non ci sono più speranze. Il marocchino di 38 anni colpito con due proiettili partiti da una scacciacani modificata, all’interno de ’La Taverna di Poldo’, in piazza XX Settembre, nelle prime ore di sabato mattina, è ancora ricoverato all’ospedale di Careggi, in gravissime condizioni. L’azienda ospedaliera fiorentina non ha ancora dichiarato la morte, ma è solo questione di ore. Una scheggia è penetrata troppo in profondità nel suo cervello per poter effettuare un intervento di rimozione. L’agguato e poi l’arresto. I due fratelli albanesi arrestati dai carabinieri della Compagnia di Montecatini, dopo essersi consegnati mezz’ora dopo i fatti, sono stati interrogati davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spari mortali in taverna. Nessuna speranza di sopravvivenza per l’uomo colpito alla testa Leggi anche: Spari a Volla, uomo ferito a un piede nella notte: “Colpito senza motivo” Leggi anche: Sparatoria in una taverna vicino a Johannesburg: almeno 9 morti. “Killer hanno colpito a caso” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Radio1 Rai. . #Iran Pugno di ferro del regime: spari e minacce ai manifestanti. Le ONG: almeno 70 morti, 'pile di corpi negli ospedali'. Fonti mediche: oltre 200 vittime solo a Teheran. Intanto prosegue il blackout di internet imposto dalle autorità. Il Wsj: 'discus - facebook.com facebook #Iran Pugno di ferro del regime: spari e minacce ai manifestanti. Le ONG: almeno 70 morti. Fonti mediche: oltre 200 vittime solo a Teheran. Intanto prosegue il blackout di internet imposto dalle autorità. Il Wsj: 'discussioni preliminari' su possibile attacco Usa x.com

