Sparatoria a Napoli ragazzo di 23 anni colpito da proiettili alla gamba finisce in ospedale
Nella zona di Ponticelli a Napoli, una sparatoria ha coinvolto un giovane di 23 anni, rimasto ferito al polpaccio. L’incidente è avvenuto in via Califano, e il ragazzo è stato prontamente trasportato all’ospedale Villa Betania per le cure necessarie. La dinamica dell’accaduto e eventuali motivi sono ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità.
Sparatoria in via Califano a Ponticelli: ragazzo di 23 anni ferito al polpaccio. Trasportato a Villa Betania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sette fermi per la sparatoria tra giovani a Napoli, 5 notificati; Scontro armato tra le ‘paranze’, bloccati 7 ragazzi a Napoli.
Napoli, sparatoria di piazza Carolina: si è costituito Jhonny Percich - Si è costituito nella notte nel carcere di Secondigliano, a Napoli, Jhonny Percich, per l'anagrafe Vincenzo Giovanni Percich Lucci, 19 anni uno dei ... cronachedellacampania.it
Sette fermi per la sparatoria a Napoli. Cinque quelli notificati - La violenza in piazza Carolina, alle spalle del Plebiscito, ha visto lo scontro armato tra due gruppi composti da minorenni e giovanissimi ... rainews.it
Napoli, sparatoria tra giovanissimi: identificati in sette, sei vengono arrestati, uno è irreperibile | https://shorturl.at/XPaew - facebook.com facebook
Sette fermi per la sparatoria tra giovani a Napoli, 5 notificati. Presso piazza del Plebiscito a dicembre scontro armato tra due gruppi #ANSA x.com
