Sparatoria a Napoli ragazzo di 23 anni colpito da proiettili alla gamba finisce in ospedale

Nella zona di Ponticelli a Napoli, una sparatoria ha coinvolto un giovane di 23 anni, rimasto ferito al polpaccio. L’incidente è avvenuto in via Califano, e il ragazzo è stato prontamente trasportato all’ospedale Villa Betania per le cure necessarie. La dinamica dell’accaduto e eventuali motivi sono ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità.

