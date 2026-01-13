Spalletti frena | Inter e Napoli avanti Juve deve crescere

Luciano Spalletti, dopo il deciso 5-0 contro la Cremonese, sottolinea la posizione di Inter e Napoli come leader del campionato. Pur riconoscendo i progressi della Juventus, il tecnico mantiene un atteggiamento equilibrato, evidenziando la necessità di ulteriori miglioramenti. La stagione è ancora in corso e le valutazioni si basano sui risultati attuali, senza tralasciare l’importanza di continuità e crescita per tutte le squadre coinvolte.

Lucidità e misura dopo il 5-0 alla Cremonese. Come riferito da ANSA, Luciano Spalletti guarda in alto ma frena: Inter e Napoli restano il riferimento, la Juventus è in crescita ma non ancora a quei livelli. «Ho visto Inter-Napoli, partita bellissima. Sono due squadre che mi piacciono: dobbiamo crescere ancora, servono altri step». Il tecnico sottolinea però la continuità ritrovata: «C’è grande impegno e disponibilità. Possiamo raccattare ancora qualcosa, anche se restano piccole flessioni ». Sulla moviola, posizione netta: «Per me non c’era rigore né per la Cremonese né per noi ». Dal campo arrivano conferme. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Spalletti frena: “Inter e Napoli avanti, Juve deve crescere” Leggi anche: Sacchi: «Scudetto apertissimo. Napoli più europeo, Inter deve crescere» Leggi anche: Spalletti Juve, Paolo Rossi sicuro: «Ha parlato giustamente di peso della maglia, la sua squadra deve crescere in un aspetto in particolare» – VIDEO Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Napoli frena la fuga dell'Inter, Milan altro pari; Nicola sfida Spalletti; Roma da record, Napoli frena, Juve seconda -; Berti individua l'uomo chiave di Inter-Napoli ed elogia Chivu: Un genio, non fa come Conte, Spalletti o Allegri. Spalletti frena l’entusiasmo Scudetto e avverte Napoli e Inter - La Juventus travolge la Cremonese con un perentorio 5 a 0 all’Allianz Stadium e rilancia con forza le proprie ambizioni in campionato, ma Luciano Spalletti ... stadiosport.it

