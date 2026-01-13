Spalletti alla Rai | La mia Juve è un vino un po’ moderno di quelli che si bevono con tutto Rigori? Nessuno dei due lo era
Luciano Spalletti interviene sulla sua visione della Juventus, descrivendola come un vino moderno, versatile e adatto a diverse occasioni. Rende inoltre omaggio alla partita, precisando che i rigori non erano decisivi, sottolineando un approccio equilibrato e sobrio al calcio. Le sue parole offrono un punto di vista riflessivo sulla squadra e sulla strategia, senza eccessi o sensazionalismi.
Spalletti alla Rai: «La mia Juve è un vino un po’ moderno, di quelli che si bevono con tutto». Le parole del tecnico dopo la Cremonese. Luciano Spalletti ha parlato a Rai Sport dopo Juve Cremonese. Le sue parole. CHE VINO E’ LA SUA JUVE – « È un vino un po’ moderno, di quelli che si riescono a bere facilmente un po’ con tutto. Dobbiamo saper fare più cose. Dobbiamo essere forti da un punto di vista di collettivo perché poi è quello che fa fare la differenza al singolo. E aggiungerci qualcosa perché poi ci saranno partite difficilissime come quella che abbiamo visto ieri, da affrontare ». RIGORI – « Quello di Locatelli non è rigore e non darei neanche l’altro, perché c’è una deviazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Spalletti non ha dubbi sui rigori di Juve-Cremonese: “Nessuno dei due lo era, li ho rivisti entrambi”
Leggi anche: Locatelli Juve, come è andata la prima con Spalletti? Un po’ croce un po’ delizia, l’impressione è che… La pagella del centrocampista
Spalletti: La mia Juve è cresciuta, ma c'è ancora tanto da migliorare; Carlo Nesti: Juve: una reazione a catena, che nasce dalla saggezza di Spalletti; Sabatini risponde a Spalletti: «I videini sugli allenatori e i rigori li ho fatti anche per altri, sono mie opinioni; Conferenza stampa Spalletti post Juve Cremonese | Darei un 7 alla squadra Dove possiamo arrivare? Non bisogna prendere decisioni a lungo termine con emozioni a breve termine ma possiamo alzare ancora l’asticella.
Calcio: Spalletti, 'Juve cresciuta, ma deve ancora fare molto' - "La mia Juventus è cresciuta molto in questo periodo, ma ci sono ancora tante cose da acchiappare": così il tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, in vista della sfida contro la Cremonese. msn.com
C'è la Cremonese, Spalletti sprona la Juve: "Siamo sulla buona strada" - Alla vigilia del match contro i lombardi, il tecnico bianconero coccola David: "Col Sassuolo ha giocato una grande partita" ... rainews.it
Juventus: Spalletti dà ragione a Conte e serve un assist a Ottolini su mercato e rinnovo, poi l’annuncio su David-Openda - Per Spalletti Juventus superiore al Napoli sul piano tecnico e di organizzazione del club. sport.virgilio.it
LA JUVE DI SPALLETTI È ON FIRE!!! Altro avvio devastante dei bianconeri, la sbloccano subito Bremer e David nei primi 15 minuti #fblifestyle - facebook.com facebook
#JuventusCremonese #JuveCremonese #Juventus #Juve #Cremonese #Spalletti VIDEO x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.