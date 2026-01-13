Luciano Spalletti interviene sulla sua visione della Juventus, descrivendola come un vino moderno, versatile e adatto a diverse occasioni. Rende inoltre omaggio alla partita, precisando che i rigori non erano decisivi, sottolineando un approccio equilibrato e sobrio al calcio. Le sue parole offrono un punto di vista riflessivo sulla squadra e sulla strategia, senza eccessi o sensazionalismi.

Spalletti alla Rai: «La mia Juve è un vino un po’ moderno, di quelli che si bevono con tutto». Le parole del tecnico dopo la Cremonese. Luciano Spalletti ha parlato a Rai Sport dopo Juve Cremonese. Le sue parole. CHE VINO E’ LA SUA JUVE – « È un vino un po’ moderno, di quelli che si riescono a bere facilmente un po’ con tutto. Dobbiamo saper fare più cose. Dobbiamo essere forti da un punto di vista di collettivo perché poi è quello che fa fare la differenza al singolo. E aggiungerci qualcosa perché poi ci saranno partite difficilissime come quella che abbiamo visto ieri, da affrontare ». RIGORI – « Quello di Locatelli non è rigore e non darei neanche l’altro, perché c’è una deviazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti alla Rai: «La mia Juve è un vino un po’ moderno, di quelli che si bevono con tutto. Rigori? Nessuno dei due lo era»

Leggi anche: Spalletti non ha dubbi sui rigori di Juve-Cremonese: “Nessuno dei due lo era, li ho rivisti entrambi”

Leggi anche: Locatelli Juve, come è andata la prima con Spalletti? Un po’ croce un po’ delizia, l’impressione è che… La pagella del centrocampista

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Spalletti: La mia Juve è cresciuta, ma c'è ancora tanto da migliorare; Carlo Nesti: Juve: una reazione a catena, che nasce dalla saggezza di Spalletti; Sabatini risponde a Spalletti: «I videini sugli allenatori e i rigori li ho fatti anche per altri, sono mie opinioni; Conferenza stampa Spalletti post Juve Cremonese | Darei un 7 alla squadra Dove possiamo arrivare? Non bisogna prendere decisioni a lungo termine con emozioni a breve termine ma possiamo alzare ancora l’asticella.

Calcio: Spalletti, 'Juve cresciuta, ma deve ancora fare molto' - "La mia Juventus è cresciuta molto in questo periodo, ma ci sono ancora tante cose da acchiappare": così il tecnico dei bianconeri, Luciano Spalletti, in vista della sfida contro la Cremonese. msn.com