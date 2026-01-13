Sostenibilità Pierini Coca-Cola Hbc Italia | A Gaglianico fino a 30mila tonnellate di Pet all' anno in nuove bottiglie

Lo stabilimento Coca-Cola HBC di Gaglianico, vicino a Biella, è stato riconvertito in un impianto dedicato alla produzione di bottiglie in PET riciclato. Con una capacità fino a 30.000 tonnellate all'anno, rappresenta un esempio di impegno per la sostenibilità e l’economia circolare, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale attraverso l’utilizzo di materiali riciclati.

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - “Lo stabilimento Coca-Cola HBC CircularPet di Gaglianico, vicino a Biella, fino a pochi anni fa era un'area dismessa. In questo stabilimento lavoriamo la plastica riciclata, rPET, che viene poi recuperato ad uso alimentare con una tecnologia innovativa, trasformando un rifiuto in risorsa. Un investimento di 30 milioni di euro, compiuto nel 2022, che ha richiesto anche la ricerca sul territorio di competenze diverse per maneggiare una tecnologia pionieristica, capace di trasformare ben 30mila tonnellate di Pet in nuove bottiglie, ogni anno”. Così Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola Hbc Italia - l'azienda responsabile di produrre, distribuire e commercializzare i prodotti Coca-Cola in Italia - intervenendo oggi all'incontro con la stampa organizzato nello stabilimento biellese in occasione del passaggio del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

