Sosta niente limiti ai residenti del centro

L’amministrazione cittadina, attraverso l’assessore Jacopo Celentano, ha introdotto nuove misure per favorire i residenti del centro storico. Sono state ampliati gli spazi di sosta senza limiti di orario per i possessori di permesso e sono state previste agevolazioni per gli over 70. Inoltre, si mira a migliorare la rotazione dei parcheggi in diverse vie, con l’obiettivo di sostenere l’economia e la qualità della vita nel cuore della città.

Un occhio di riguardo all’economia cittadina a tutto tondo ce l’ha l’assessore Jacopo Celentano. Per il centro storico in particolare, è grande l’attenzione all’ igiene urbana contro i piccioni e soprattutto ai parcheggi che mancano: "Nell’attesa che il tiramisù sia in funzione h24, fondamentale per incentivare l’uso del maxiparcheggio di via Colombo, abbiamo allargato le aree di sosta dove i residenti con permesso possono parcheggiare senza limiti di orario (in vigore da poco), gli over 70 potranno richiedere il pass gratuito per il maxipark, e poi, sempre da questo mese, uniformiamo l’alta rotazione in via Lionetta con piazza del Comune, via Antica Rocca e buona parte di via Fonte Magna per ascoltare le esigenze dei commercianti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sosta, niente limiti ai residenti del centro" Leggi anche: Movida rumorosa, in centro niente più eccezioni al rispetto dei limiti acustici Leggi anche: Centro storico, Orgogliosi Forlivesi: "Mancano i parcheggi per i residenti del centro" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sosta, niente limiti ai residenti del centro; Parcheggi in centro, ancora caos, code e proteste. La rabbia dei residenti: «Due ore e mezza per richiedere il nuovo abbonamento»; Il mistero di via Marsala e delle strisce fantasma; Bologna ZTL, ibride bandite: cosa cambia davvero e chi rischia multe salate subito. Sosta, niente limiti ai residenti del centro - L’opposizione di Progetto Civico contesta l’aumento del costo orario al maxiparcheggio ... msn.com

Astral Legends TV | Live Stream Marathon | Every Fri-Sunday | Part 1

Il Girasole. Ristorante, Sala Ricevimenti, Pizzeria. . DIVERTIMENTO SENZA LIMITI! IL SABATO È FATTO PER STARE INSIEME E BALLARE SENZA SOSTA VI ASPETTIAMO TUTTI I WEEKEND! - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.