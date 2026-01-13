Sos dal Wwf | moria di tartarughe marine sulla costa apuana e versiliese

Il WWF segnala una preoccupante moria di tartarughe marine sulla costa apu-versiliese. In breve tempo, sei esemplari di Caretta caretta sono stati rinvenuti senza vita e spiaggiati, evidenziando una situazione che richiede attenzione e approfondimenti. La presenza di queste tartarughe, specie protetta, rappresenta un indicatore importante dello stato di salute dell’ambiente marino locale.

Lucca, 13 gennaio 2026 – Una moria di tartarughe marine, sulla costa apuo-versiliese. In pochi giorni, sei esemplari di Caretta caretta son stati trovati morti e spiaggiati. Insomma, un avvio 2026 poco incoraggiante. A lanciare l'allarme sono Guido Scoccianti, delegato regionale Wwf per la Toscana e Luca Giannelli, presidente Wwf Massa Carrara, i quali ricordano che già nel 2025 sono state ritrovate morte altre 14 tartarughe marine. Gli esemplari, si spiega in una nota, sono stati recuperati dal centro di recupero tartarughe marine del Wwf di Massa Carrara e trasferiti presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Pisa per le analisi scientifiche che dovranno verificare e ufficializzare le cause dei decessi.

Morìa di tartarughe marine, segni di reti su pinne e collo - VERSILIA e RIVIERA APUANA: Sono sei gli esemplari di Caretta caretta trovati privi di vita spiaggiati sulla costa apuo- toscanamedianews.it

Moria di tartarughe nel mare toscano - In pochi giorni 6 esemplari senza vita recuperati dal Centro di recupero Tartarughe marine del WWF di Massa Carrara ... nove.firenze.it

