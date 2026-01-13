Sorry Baby | la clip del film di Eva Victor

“Sorry, Baby” è il nuovo film di Eva Victor, recentemente premiato con il Waldo Salt Screenwriting Award al Sundance e presentato con successo a Cannes 2025. Ora arriva anche in Italia, offrendo uno sguardo autentico e riflessivo sulla storia narrata. La clip del film rende omaggio alla sua narrazione coinvolgente, confermando l'interesse per un'opera che unisce qualità artistica e contenuti significativi.

D opo il buon successo a Cannes 2025 e prima il premio Waldo Salt Screenwriting Award per la Miglior sceneggiatura al Sundance Film Festival, esce anche in Italia Sorry, baby. Quest'opera prima dell'attrice e interprete principale Eva Victor (anche scrittrice per il New Yorker e nel cast della serie Billions ) è un lavoro – di natura indipendente – che sorprende per la capacità di trattare con delicatezza (e ironia) temi profondi e complessi, come quelli legati all'abuso sessuale nell'ambito accademico. Il punto di vista – a capitoli che rappresentano i cinque anni di 'gestazione' del dolore – esplora il modo in cui guarisce una persona.

Sorry, Baby - "Mi è successo qualcosa di molto brutto", dice Agnes, studentessa post laurea e neodocente: quel qualcosa è una violenza sessuale che ha subìto e che cerca ad ogni costo di rimuovere, asserendo agi ... mymovies.it

L'attore torna al cinema nei panni di Gavin in Sorry, Baby di Eva Victor. Dal 15 gennaio al cinema. - facebook.com facebook

Julia Roberts sul palco dei Golden Globe chiama Eva Victor “la mia eroina” e dice a tutti di guardare il suo film “Sorry, Baby” (in uscita nelle sale italiane il 15 gennaio con I Wonder Pictures). x.com

