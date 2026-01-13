Sorpreso mentre prende la droga nascosta nel muro in centro a Pisa

Il 8 gennaio a Pisa, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno arrestato un uomo di 46 anni sorpreso mentre gestiva un deposito di droga nascosto nel muro nel centro storico. L’intervento ha portato al sequestro di sostanze illecite e all’arresto in flagranza, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nelle aree centrali della città.

Nel pomeriggio dello scorso 8 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa di Pisa hanno arrestato un uomo straniero di 46 anni sorpreso in flagranza mentre gestiva un 'deposito' di droga nel cuore del centro storico. I militari hanno infatti pizzicato il soggetto nell'atto di prelevare un.

