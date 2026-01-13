Un cittadino straniero, identificato con le iniziali J.M., è stato arrestato a Battipaglia dai carabinieri per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra in un’attività di contrasto alla criminalità legata al traffico di droga, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sul territorio.

Uno straniero, J.M le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri a Battipaglia per spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz L'uomo sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina a un'altra persona. A seguito della perquisizione, nella disponibilità dell'indagato sono stati rinvenuti 780 euro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Spacciatore sorpreso mentre vende due dosi di cocaina ad un cliente: arrestato

Leggi anche: Sorpreso dai carabinieri mentre cede una dose di cocaina ad un cliente: arrestato giovane pusher

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sorpreso a cedere cocaina ad un cliente: arrestato straniero.

Sorpreso a cedere una dose di cocaina. In casa gli trovano 21mila euro in contanti - Arrestato mentre cedeva alcune dosi di cocaina dalla propria auto a un cliente, un trentatreenne di origine albanese residente in Altotevere aveva in casa 21 mila euro ritenuti dai carabinieri ... lanazione.it

Sorpreso con 60 grammi di cocaina nei bagni di un autogrill, arrestato 20enne - Il giovane, noto per precedenti sempre legati alla droga, veniva tenuto d'occhio perché sospettat ... msn.com