Sorpresa Filippo Bisciglia il bacio con la famosa è uno choc per il pubblico | la verità

Dopo la conclusione di una lunga relazione, Filippo Bisciglia si trova nuovamente sotto i riflettori. Recentemente, un gesto tra lui e una figura nota ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e sui social. In questo articolo, analizzeremo i fatti e cercheremo di chiarire la verità dietro questa vicenda, offrendo un’informazione equilibrata e precisa.

Dopo la fine di una relazione durata anni, ogni gesto diventa inevitabilmente oggetto di attenzione. È quello che sta accadendo in queste ore attorno a Filippo Bisciglia, che dopo l’addio alla storica compagna Pamela Camassa si ritrova nuovamente al centro del chiacchiericcio social. Un semplice scatto pubblicato su Instagram è bastato per accendere la curiosità dei fan e dei gossippari di tutta Italia, sempre pronti a intercettare il minimo indizio di una possibile nuova storia sentimentale. Nella foto condivisa dal volto simbolo di Temptation Island, il conduttore appare di notte, viso a viso con una ragazza mora che gli regala un bacio affettuoso sulla guancia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Pamela camassa e il bacio dopo la rottura con filippo bisciglia Leggi anche: Filippo Bisciglia, nuova fiamma? Spunta il selfie ‘sospetto’ con una donna. Poi la verità Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Filippo Bisciglia, selfie "al bacio" con una donna: lei chi è - Il traghettatore di Temptation Island, dopo la fine della storia con Pamela Camassa ha postato una foto sospetta, ma non si tratta di una nuova fiamma ... today.it Filippo Bisciglia e Giordana Angi: il selfie è solo amicizia, nessuna storia d'amore - Filippo Bisciglia è stato al centro del gossip per un selfie pubblicato su Instagram, in cui appare accanto a Giordana Angi, cantautrice ed ex allieva di Amici. it.blastingnews.com

Filippo Bisciglia, nuova fiamma? Spunta il selfie 'sospetto' con una donna. Poi la verità - Una foto condivisa sui social dal conduttore di 'Temptation Island' ha acceso il gossip e sollevato alcuni dubbi. msn.com

