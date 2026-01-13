Sora Contro la tirannia di Antonio | le Filippiche l’ultima grande battaglia

Sabato 24 gennaio alle ore 16, presso il Museo della Media Valle del Liri, si conclude il ciclo di incontri dedicato a Cicerone, con un focus su le Filippiche e il suo impegno contro la tirannia di Antonio. Un’occasione per approfondire le vicende storiche e i valori di libertà difesi dall’oratore romano, in un contesto di confronto e riflessione.

Sabato 24 gennaio alle ore 16 presso il Museo della Media Valle del Liri si conclude al Museo della Media Valle del Liri il ciclo di incontri dedicato a Cicerone che, negli ultimi mesi, ha registrato una partecipazione attenta e numerosa, trasformando il Museo in un vero spazio di confronto tra. Contro la tirannia di Antonio: le Filippiche, l'ultima grande battaglia Sabato 24 gennaio 2026 – ore 16.00 Museo della Media Valle del Liri La Biblioteca Comunale, nell'ambito del progetto Sora Città che Legge, invita lettrici e lettori al Museo della Medi

