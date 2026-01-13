Sopralluoghi per il terremoto anche a Faenza
A seguito delle due scosse di terremoto rilevate questa mattina, tra cui una di magnitudo 4, sono stati effettuati sopralluoghi anche a Faenza. L’obiettivo è valutare eventuali danni alle strutture e garantire la sicurezza della popolazione. Le verifiche continueranno nelle prossime ore per monitorare la situazione e assicurare interventi tempestivi, se necessari.
A seguito delle due scosse di terremoto registrate nella mattinata odierna — la prima di magnitudo 4.3 con epicentro a Russi (ore 9:27) e la seconda di magnitudo 4.1 con epicentro a Faenza (ore 9:29) — l'Amministrazione Comunale di Faenza informa che sono state immediatamente attivate le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
