Sopralluoghi per il terremoto anche a Faenza

A seguito delle due scosse di terremoto rilevate questa mattina, tra cui una di magnitudo 4, sono stati effettuati sopralluoghi anche a Faenza. L’obiettivo è valutare eventuali danni alle strutture e garantire la sicurezza della popolazione. Le verifiche continueranno nelle prossime ore per monitorare la situazione e assicurare interventi tempestivi, se necessari.

Terremoto Faenza e Forli, due scosse di 4.3 e 4.1 avvertito a Bologna, Rimini, Cesena, Ravenna. Gente in strada, stop ai treni - Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia- ilmessaggero.it

Faenza. Scosse di terremoto, sindaco Isola: “Al momento non si registrano danni a persone o cose” - L'Amministrazione Comunale di Faenza informa che a seguito delle due scosse di terremoto registrate nella mattinata odierna — la prima di magnitudo 4. ravennanotizie.it

Urgente! Un terremoto molto forte ha colpito l'Italia oggi, martedì 6 gennaio 2026.

In seguito alle scosse di terremoto avvenute nella notte, l'Ufficio Tecnico del Comune di Fermo ha effettuato in data odierna i sopralluoghi in tutti i plessi dell'IC, non rilevando criticità. #ambientisicuri #scuoleantisismiche #sicurezzaeprevenzione - facebook.com facebook

