Sono tra i più grandi cornisti al mondo | FORM e Alessio Allegrini ad Ancona Fabriano e Jesi
La stagione 2026 di Ancona Classica si apre con una proposta musicale di rilievo, grazie alla collaborazione tra FORM, Alessio Allegrini e gli Amici della Musica Guido Michelli. Con il supporto dell’Università Politecnica delle Marche, l’evento si svolge nelle città di Ancona, Fabriano e Jesi, offrendo un’occasione per apprezzare la qualità e la passione dei più grandi cornisti italiani. Un’iniziativa che sottolinea l’impegno della città per la valorizzazione della musica class
A inaugurare la stagione musicale 2026 del capoluogo di regione, Ancona Classica, sotto l’egida del Comune di Ancona, realizzata grazie alla già collaudata collaborazione tra la FORM e gli Amici della Musica Guido Michelli, con il sostegno dell’Università Politecnica delle Marche è Alessio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
