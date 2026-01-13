Sono tra i più grandi cornisti al mondo | FORM e Alessio Allegrini ad Ancona Fabriano e Jesi

Da anconatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione 2026 di Ancona Classica si apre con una proposta musicale di rilievo, grazie alla collaborazione tra FORM, Alessio Allegrini e gli Amici della Musica Guido Michelli. Con il supporto dell’Università Politecnica delle Marche, l’evento si svolge nelle città di Ancona, Fabriano e Jesi, offrendo un’occasione per apprezzare la qualità e la passione dei più grandi cornisti italiani. Un’iniziativa che sottolinea l’impegno della città per la valorizzazione della musica class

A inaugurare la stagione musicale 2026 del capoluogo di regione, Ancona Classica, sotto l’egida del Comune di Ancona, realizzata grazie alla già collaudata collaborazione tra la FORM e gli Amici della Musica Guido Michelli, con il sostegno dell’Università Politecnica delle Marche è Alessio. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fabriano s’arrende allo strapotere di Livorno. Jesi non riesce ad espugnare il fortino Chiusi

Leggi anche: Modric: “Milan club storico, uno dei più grandi al mondo. Tutto di alto livello. Sono felice”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.