Sono omosessuale non l’ho mai toccata 57enne assolto dall’accusa di violenza sessuale

Un uomo di 57 anni è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna. Durante il processo, ha dichiarato di essere omosessuale e di non aver mai avuto interesse per le donne, motivando così la sua posizione. La sentenza riflette l’importanza di considerare attentamente le dichiarazioni e le prove presentate, garantendo un giusto procedimento e rispetto per tutte le parti coinvolte.

“Sono omosessuale e non ho alcun interesse per le donne: per questo non posso averla mai toccata”. È partendo anche da questa dichiarazione che il tribunale ha assolto un uomo di 57 anni, finito a processo con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una ventenne. I giudici lo hanno ritenuto credibile e hanno pronunciato una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, al termine di un dibattimento durato diverse udienze, dopo aver esaminato anche tutte le prove a discarico. La vicenda risale a oltre due anni fa e si è svolta a Giulianova, in provincia di Teramo. Secondo la denuncia presentata dalla giovane, l’uomo, descritto come in evidente stato di ubriachezza, l’avrebbe avvicinata mentre lei era seduta su una panchina della stazione ferroviaria, in attesa di un autobus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono omosessuale, non l’ho mai toccata”, 57enne assolto dall’accusa di violenza sessuale Leggi anche: Silvio Viale assolto dall’accusa di violenza sessuale Leggi anche: Non nega espressamente il consenso, ex fidanzato assolto dall’accusa di violenza sessuale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. "Non l'ho mai toccata, anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne". E' quanto ha sostenuto in aula un 57enne che è stato assolto dal tribunale di Teramo dall'accusa di violenza sessuale 'perché il fatto non sussiste'. #ANSA - facebook.com facebook "Non l'ho mai toccata, anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne". E' quanto ha sostenuto in aula un 57enne che è stato assolto dal tribunale di Teramo dall'accusa di violenza sessuale 'perché il fatto non sussiste'. #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.