Sono fatto come un figlio di putt**na in questo momento Mi hanno tenuto qui ad aspettare a lungo | Snoop Dogg ai Golden Globes censurato – VIDEO

Durante la 83ª edizione dei Golden Globe Awards, svoltasi il 11 gennaio, Snoop Dogg era tra i presentatori previsti. Tuttavia, un suo commento è stato censurato: ha espresso frustrazione per aver atteso a lungo, pronunciando una frase controversa. Questo episodio ha attirato l’attenzione sui momenti imprevisti durante l’evento, evidenziando come anche le celebrità possano trovarsi in situazioni di sorpresa o disagio durante le cerimonie di premiazione.

C’era anche Snoop Dogg tra i presentatori previsti per la consegna dei premi alla 83esima edizione dei Golden Globe Awards, domenica 11 gennaio. Il rapper ha consegnato il riconoscimento per il Miglior Podcast, ma clamorosamente una parte del suo discorso è stata censurata mentre parlava. “La categoria Miglior podcast è molto importante per me, – ha affermato – perché prima dei podcast ero quello che ascoltavate mentre andavate in giro in macchina. A voi podcaster, auguro che non finisca in quel gioco. Un saluto ai Golden Globes per aver inserito la categoria podcast in questa cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

