Laura Pausini annuncia con emozione la sua partecipazione come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2. La cantante, insieme a Carlo Conti, guiderà le serate, portando la propria esperienza e passione nel tradizionale evento musicale italiano, che ogni anno rappresenta un momento importante per la cultura e la musica del nostro paese.

E ra nell’aria. Laura Pausini presenterà, insieme a Carlo Conti, le cinque serate del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2, dal 24 al 28 febbraio. L’artista torna a calcare il palco del Teatro Ariston in una nuova veste, dopo le memorabili partecipazioni di inizio carriera. Era il 1993 quando vinse la categoria Nuove proposte con La solitudine, e il 1994 quando presentò Strani amori. Invece, dal 2001 al 2022, ha partecipato per sei volte in qualità di superospite. Perchè Laura Pausini ha cancellato all’improvviso tutti i social? X Leggi anche › Dove e come acquistare i biglietti di Sanremo 2026: il click day Laura Pausini conduttrice del Festival di Sanremo 2026 assieme a Carlo Conti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Sono commossa ed emozionata come quando si dà il primo bacio», ha dichiarato la cantante

Leggi anche: “Si sono baciati”. Grande Fratello, il momento è hot. Primo bacio, scatta la passione

Leggi anche: La cantante è certa che il fine ultimo di tutti sia l'amore, e chissà che non lo trovi online. Ecco cosa ha dichiarato sui siti di incontri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Parliamone. La mail di Silvia. Mi sono Commossa. #parliamone - facebook.com facebook