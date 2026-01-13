Il primo sondaggio Swg del 2026 per Tg La7 mostra una stabilità relativa nel panorama politico italiano. Fratelli d’Italia rimane il primo partito, con una lieve diminuzione dello 0,4% rispetto a fine dicembre, attestandosi al 30,9%. Non si registrano variazioni significative, confermando la posizione di leadership del partito di Giorgia Meloni e un quadro complessivamente stabile.

Il primo sondaggio Swg del 2026 per il Tg La7 segnala un quadro politico senza scossoni. Fratelli d’Italia resta nettamente il primo partito, pur arretrando dello 0,4 per cento rispetto al 22 dicembre: la formazione guidata da Giorgia Meloni scende al 30,9 per cento, mantenendo comunque un ampio margine sugli inseguitori. Il Partito democratico inizia l’anno in crescita dello 0,2 e raggiunge il 22,3 per cento, confermando un trend positivo rispetto alla fine del 2025. Intenzioni di voto SWG per @TgLa7 – 12 gennaio 2026 pic.twitter.comkfFOYMxfRb — SWG (@swgresearch) January 12, 2026 Nessuna variazione per il Movimento 5 stelle, che rimane fermo al 12,7 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Sondaggi politici, FdI apre l'anno in calo

