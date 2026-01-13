Solo applausi ai ragazzi Settesoldi è soddisfatto

Settesoldi esprime soddisfazione per i risultati ottenuti questa settimana, sottolineando come la squadra abbia confermato sul campo la propria superiorità e mantenuto il primato in classifica. Dopo un periodo di sfide impegnative, il bilancio è positivo, e l’impegno dei ragazzi è stato riconosciuto con un semplice ma significativo riconoscimento:

"Una vittoria meritata. Abbiamo legittimato sul campo la nostra superiorità. Sono molto soddisfatto del bilancio di questa settimana di sfide: abbiamo difeso bene il primato in classifica". I tre punti ottenuti in casa contro la Sestese hanno dato una bella carica a Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, che grazie a questo risultato continua la sua corsa al vertice (ora a 37 punti) del girone A di Eccellenza appaiata alla Lucchese. Alle spalle delle due di testa risale il Viareggio, che nello scontro diretto si impone sul Belvedere Calcio e lo supera in terza posizione. "Nel primo tempo abbiamo giocato ad un ritmo leggermente più basso rispetto ad altre partite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

