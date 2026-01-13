Solidarietà e cooperazione | un campo invernale in stile scout per l’autonomia oltre il buio | FOTO

Un campo invernale pensato per ragazzi ciechi e ipovedenti offre un’esperienza di autonomia e cooperazione in un ambiente naturale. Organizzato dall’Istituto, il progetto “Autonomia e Cooperazione” ha permesso a dieci giovani di vivere tre giorni di immersione nella natura, confrontandosi con attività che promuovono l’indipendenza e il lavoro di squadra. Questa iniziativa sottolinea l’importanza di inclusione e supporto reciproco, offrendo opportunità di crescita e scoperta.

