Solidarietà e cooperazione | un campo invernale in stile scout per l’autonomia oltre il buio | FOTO
Un campo invernale pensato per ragazzi ciechi e ipovedenti offre un’esperienza di autonomia e cooperazione in un ambiente naturale. Organizzato dall’Istituto, il progetto “Autonomia e Cooperazione” ha permesso a dieci giovani di vivere tre giorni di immersione nella natura, confrontandosi con attività che promuovono l’indipendenza e il lavoro di squadra. Questa iniziativa sottolinea l’importanza di inclusione e supporto reciproco, offrendo opportunità di crescita e scoperta.
Dieci ragazzi ciechi e ipovedenti hanno vissuto tre giorni di immersione nella natura, nella storia e nella cooperazione grazie al progetto “Autonomia e Cooperazione”, organizzato dall’I.Ri.Fo.R. – Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione, in collaborazione con U.I.C.I. – Unione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
