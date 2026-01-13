Solidarietà ai 70 operai licenziati tramite videochiamata

Il Partito dei CARC di Arezzo esprime solidarietà ai 70 operai licenziati tramite videochiamata dalla Amom SPA di Badia al Pino. Questa decisione, considerata ingiusta, solleva preoccupazioni sul trattamento dei lavoratori e sulla gestione aziendale. È importante mantenere un atteggiamento rispettoso e costruttivo nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle normative vigenti.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – «Solidarietà ai 70 operai licenziati tramite videochiamata. Fare della Amom SPA di Badia al Pino un problema di ordine pubblico! Il Partito dei CARC di Arezzo esprime solidarietà agli operai e alle operaie della Amom SPA di Badia al Pino criminalmente licenziati. A seguito dei 70 licenziamenti di inizio anno alla Amom Spa, dalla CGIL è stato chiesto un tavolo in Regione. L'appuntamento è stato disertato dai padroni della holding multinazionale svizzera Oerlikon che, da tempo, ha deciso prima di ridurre la produzione e poi di non investire più in Italia. Questo progetto è stato avviato pochi anni fa quando, da 120 operai la Amon SPA è arrivata a contarne solo 80. ''La strage silenziosa degli operai può essere fermata solo se la sicurezza diventa una priorità concreta, e non un costo sacrificabile per aumentare i profitti. La solidarietà tra lavoratori e la lotta per condizioni di lavoro sicure sono oggi più che mai necessarie.''

