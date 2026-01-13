Softball Giulia Longhi | Ci dobbiamo rimettere in moto Vogliamo sempre essere competitive

In Messico, la nazionale italiana di softball prosegue il training camp in vista del 2026, anno chiave per i Mondiali e la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Giulia Longhi sottolinea l’importanza di riprendere il ritmo e mantenere la competitività, obiettivi fondamentali per affrontare le sfide future e consolidare la squadra in un percorso di crescita e preparazione.

In Messico procede il training camp della nazionale italiana di softball, che guarda al 2026 come un anno fondamentale pensando al futuro, tra la prima fase dei Mondiali e l'inizio sempre più imminente al percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le azzurre si trovano a Leon, città nella quale la capitana della squadra – Giulia Longhi – ha militato a livello di club (avendo giocato nel 2025 la prima edizione della Liga Mexicana de Softbol con le Bravas) in una delle sue esperienze del "Batti & Corri". Intervistata dai canali social della FIBS, la giocatrice classe 1993 ha detto: "In questo raduno di preparazione è bello vedere ricomporsi il gruppo con anche l'ingresso di nuove atlete, perché la nazionale ha bisogno che elementi giovani che entrino per favorire quello che, un domani, dovrà essere il ricambio generazionale, affinché l'Italia resti pronta a competere anche con i nuovi innesti".

