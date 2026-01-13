Sofia Maffeis protagonista di ‘One for All’ su Volare il canale tematico di Sportface TV

Sofia Maffeis, atleta di ginnastica ritmica italiana, è protagonista del nuovo episodio di “One for All” su Volare, il canale tematico di Sportface TV. La serie offre approfondimenti sulle atlete azzurre, evidenziando le loro storie e successi. Questo episodio consente di conoscere meglio la carriera e le caratteristiche di una delle più interessanti rappresentanti della ginnastica ritmica italiana.

Tra le individualiste più interessanti della ginnastica ritmica italiana, Sofia Maffeis è al centro di un nuovo episodio di One for All, la serie dedicata alle atlete azzurre disponibile su Volare, il canale tematico di Sportface TV. Espressività, tecnica e passione.Sofia Maffeis è una delle individualiste più interessanti del panorama azzurro ed è la protagonista . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Canale 5 punta i riflettori su Vietri sul Mare, protagonista della trasmissione Tv “I Viaggi del Cuore” Leggi anche: La Fitav approda su Sportface Tv Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sabato a Predazzo sono andati in scena i Campionati Italiani di Winter Duathlon. Guido Ricca conquista il titolo Italiano nella categoria M3, il figlio Jacopo secondo tra gli youth e la figlia Sofia prima tra le esordienti. Domenica invece è stata la volta della prima - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.