Società intestate a terzi autoriciclaggio | l' inchiesta che ha portato al sequestro del concessionario di lusso Vip Motors

Un’inchiesta ha portato al sequestro del concessionario di lusso Vip Motors, sospettato di autoriciclaggio. L’indagine ha evidenziato un quadro patrimoniale ritenuto fortemente sospetto e incongruente, con disponibilità economiche e investimenti che risultano incompatibili con i redditi dichiarati. La situazione ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle attività e sulla provenienza delle risorse finanziarie coinvolte.

Società teramana aveva intestate villa e terre di un sorvegliato speciale legato alla ’ndrangheta #ilcentro #abruzzo - facebook.com facebook

