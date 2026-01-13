Società intestate a terzi autoriciclaggio | l' inchiesta che ha portato al sequestro del concessionario di lusso Vip Motors
Un’inchiesta ha portato al sequestro del concessionario di lusso Vip Motors, sospettato di autoriciclaggio. L’indagine ha evidenziato un quadro patrimoniale ritenuto fortemente sospetto e incongruente, con disponibilità economiche e investimenti che risultano incompatibili con i redditi dichiarati. La situazione ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle attività e sulla provenienza delle risorse finanziarie coinvolte.
Un quadro patrimoniale che viene definito fortemente sospetto e incongruente, da cui emergono disponibilità economiche e investimenti di fatto incompatibili con i redditi ufficialmente dichiarati.
