Società intestate a terzi autoriciclaggio | l' inchiesta che ha portato al sequestro del concessionario di lusso Vip Motors

13 gen 2026

Un’inchiesta ha portato al sequestro del concessionario di lusso Vip Motors, sospettato di autoriciclaggio. L’indagine ha evidenziato un quadro patrimoniale ritenuto fortemente sospetto e incongruente, con disponibilità economiche e investimenti che risultano incompatibili con i redditi dichiarati. La situazione ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle attività e sulla provenienza delle risorse finanziarie coinvolte.

Un quadro patrimoniale che viene definito fortemente sospetto e incongruente, da cui emergono disponibilità economiche e investimenti di fatto incompatibili con i redditi ufficialmente dichiarati. E' quanto viene fuori dall'incrocio di dati fiscali e bancari sulla situazione economica di. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

societ224 intestate terzi autoriciclaggioAutoriciclaggio, sequestri per 9 milioni a imprenditore di Latina - L’uomo, già sottoposto in passato a misure patrimoniali, aveva intestato a terzi immobili, auto di lusso e attività commerciali per eludere i controlli ... rainews.it

