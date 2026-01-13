Smemorando

Smemorando è un testo che riflette con sincerità e semplicità sulle proprie esperienze e opinioni, senza isterismi o eccessi. Con uno stile diretto e sobrio, l'autore affronta temi di costume e cultura, offrendo uno sguardo autentico e personale. Questa narrazione si distingue per la sua capacità di comunicare in modo chiaro e naturale, mantenendo un tono equilibrato e rispettoso, adatto a un pubblico che apprezza contenuti autentici e senza artifici.

Noi la Smemoranda non l'abbiamo mai comprata. Troppo costosa, troppo iconica, troppo interista, troppo di sinistra. Quando studiavamo, il mondo di riferimento della «Smemo» era quello intellettuale altoborghese, tutti ben inseriti, tutti supercomunisti. Meglio i diari di Sturmtruppen. Cosa c'entra? Niente. Ma c'è venuto in mente quando l'altro giorno abbiamo letto su un giornalone un'intervista a tutta pagina a Michele Mozzati del duo Gino&Michele, il quale, dalla sua casa a Stromboli, ripercorrendo i suoi successi, da Drive In a Zelig, si è ricordato della Smemoranda solo per dire che iniziò tutto «per aiutare Democrazia proletaria», smemorandosi però di come finì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Smemorando Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Vera macchina da soldi negli anni '80 e '90, nei 2000 la Smemoranda precipitò in un fallimento vergognoso - Quando studiavamo, il mondo di riferimento della «Smemo» era quello intellettuale ... ilgiornale.it

Gianrico Tedeschi con Smemorando. La ballata del tempo ritrovato al Comunale di Treviso - Il 29 agosto 2005 Gianrico Tedeschi debutta in anteprima nazionale con Smemorando, al Kal’s Art Festival di Palermo, dove riceve una targa alla carriera. connessomagazine.it

Tedeschi e «Smemorando»: ecco i ricordi di un’epoca - Se non avesse sopportato le sofferenze e le atrocità dei campi di concentramento il Belpaese non ... ilgiornale.it

