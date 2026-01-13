Smarrimento e nostalgia tra i banchi | Pochi cartelli siamo finiti nel nulla Serve una navetta per gli anziani

Il mercato di Campo di Marte, recentemente trasferito dall'originaria sede di viale Fanti all’area dello skate park, sta vivendo un periodo di disorientamento e diminuzione di visitatori. La mancanza di segnaletica e servizi di base ha creato confusione, soprattutto tra gli anziani. Questa situazione evidenzia l’importanza di un’adeguata pianificazione e di servizi accessibili per garantire la funzionalità e l’accoglienza dello spazio commerciale.

di Gabriele Manfrin FIRENZE "Disorientamento, calo di affluenza e mancanza di servizi", il mercato di Campo di Marte è stato spostato da viale Fanti all'area dello skate park, (tra viale Paoli e viale Nervi), per l'avanzamento dei lavori allo stadio Franchi e il risultato, nel primo giorno, sembra chiaro: meno persone, pochi riferimenti, servizi di base assenti. Girando tra i banchi il problema è nitido fin da subito: "qui non passa nessuno", va dritto al punto Alessandro Casini, fruttivendolo. "Un bel problema. Non ci sono cartelli e così il fatturato calerà. Aspettiamo che la gente si abitui, magari migliora.

