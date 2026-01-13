Smantellata banda di topi d’appartamento | 38 arresti tra Napoli e provincia

I Carabinieri di Napoli hanno eseguito 38 arresti nei confronti di membri di un'organizzazione specializzata in furti in appartamento e truffe. L'operazione ha portato allo smantellamento di una banda criminale attiva nella provincia napoletana, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità predatoria.

Un duro colpo alla criminalità predatoria è stato inferto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli che, nella giornata di oggi, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 38 persone, gravemente indiziate di far parte di una vasta associazione per delinquere specializzata in furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate, spesso .

