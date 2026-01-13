Siria curdi protestano contro le atrocità delle truppe di Al Jolani

A Qamishli, nel nord-est della Siria, migliaia di curdi hanno manifestato contro le presunte atrocità commesse dalle truppe di Al Jolani durante i recenti scontri nelle zone a maggioranza curda di Aleppo. La protesta riflette la tensione e le preoccupazioni della comunità locale riguardo alle violenze e alle conseguenze dei conflitti in questa regione.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Qamishli, città nel nord-est della Siria, per protestare contro le “atrocità” commesse dalle forze governative durante i recenti combattimenti nelle aree a maggioranza curda di Aleppo. “Nemmeno gli animali commettono simili atrocità contro le loro prede. Questo è ciò che ci hanno detto i feriti di Sheikh. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Siria, curdi protestano contro le atrocità delle truppe di Al Jolani Leggi anche: Usa, Siria alleato contro l’Isis dopo visita Al Jolani. Senato ok stop shutdown Leggi anche: Raid contro 35 obiettivi dell'Isis in Siria, resa dei curdi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Video. La Siria annuncia una tregua con i combattenti curdi ad Aleppo; “Attacchi USA su larga scala contro obbiettivi Isis in Siria”; L’esercito siriano lancia un’offensiva in due quartieri curdi di Aleppo; Siria: I quartieri curdi di Aleppo sotto attacco. Migliaia di curdi denunciano "atrocità" truppe governative ad Aleppo - Migliaia di persone sono scese in piazza a Qamishli, città nel nord- notizie.tiscali.it

Turchia, studenti manifestano contro violenze in Siria - In Turchia, a Diyarbakir, si sono verificati scontri tra polizia e studenti che stavano manifestando in solidarietà con i curdi siriani dopo le operazioni ad Aleppo. tg24.sky.it

Raid contro 35 obiettivi dell'Isis in Siria, resa dei curdi - Bombe statunitensi su 35 obiettivi dell'Isis mentre ad Aleppo c'è la resa dei curdi rispetto ai governativi. ansa.it

RISE UP FOR ROJAVA! La rivoluzione della Siria del nord e dell’est è di nuovo sotto attacco nel silenzio della comunità internazionale. Dal 6 gennaio 2026, i quartieri curdi di Aleppo Sheikh Maqsoud e Ashrefyie (parte dell’Amministrazione autonoma) - facebook.com facebook

Nel silenzio generale #Siria continua a bruciare. #Aleppo non è pacificata, curdi e esercito combattono e le violenze aumentano. #Usa bombardano zone #isis. Da quando è al potere #Jolani, minoranze come #alawiti, #drusi, #curdi presi di mira da governo. x.com

