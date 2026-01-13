Siria curdi protestano contro le atrocità delle truppe di Al Jolani

A Qamishli, nel nord-est della Siria, migliaia di curdi hanno manifestato contro le presunte atrocità commesse dalle truppe di Al Jolani durante i recenti scontri nelle zone a maggioranza curda di Aleppo. La protesta riflette la tensione e le preoccupazioni della comunità locale riguardo alle violenze e alle conseguenze dei conflitti in questa regione.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Qamishli, città nel nord-est della Siria, per protestare contro le “atrocità” commesse dalle forze governative durante i recenti combattimenti nelle aree a maggioranza curda di Aleppo. “Nemmeno gli animali commettono simili atrocità contro le loro prede. Questo è ciò che ci hanno detto i feriti di Sheikh. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

