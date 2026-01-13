Sinner scherza su Vagnozzi al Million Dollar 1 Point Slam | le battute sul suo coach diventano un video virale

Durante il “Million Dollar 1 Point Slam”, Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha scherzato con il tennista, creando un momento diventato virale. L’evento, promosso dagli Australian Open, coinvolge 32 atleti in una sfida singolare con un premio di un milione di dollari. Questo episodio ha attirato l’attenzione dei fan, evidenziando il lato più spontaneo e umoristico dei protagonisti del mondo del tennis.

Anche Simone Vagnozzi – coach di Jannik Sinner – ha partecipato al “Million Dollar 1 Point Slam “, un’iniziativa organizzata dagli Australian Open che mette in palio un corposissimo premio (un milione di dollari, appunto) e che vede sfidarsi 32 tennisti. Di questi, 22 sono professionisti, 10 invece sono dilettanti. Notizia che ha fatto il giro del web negli ultimi giorni e a cui la pagina ufficiale Instagram degli Australian Open ha dato risalto con un simpatico retroscena. Jannik Sinner ha infatti seguito in tv il “match” del suo coach, vinto grazie a un doppio fallo dell’avversario. Nel video si sente Sinner dire: “ Adesso riceve e va a rete “, provando a indovinare la tattica del suo coach. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner scherza su Vagnozzi al Million Dollar 1 Point Slam: le battute sul suo coach diventano un video virale Leggi anche: Jannik Sinner, il coach Vagnozzi fuori dal Million Dollar 1 Point Slam: clamoroso Leggi anche: Vagnozzi, ‘salta’ la sfida con Sinner: il coach di Jannik out al secondo turno del Million Dollar 1 Point Slam Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 1 Point Slam: le coordinate dell’esibizione milionaria e il tentativo di qualificazione di Vagnozzi. Sinner segue coach Vagnozzi nel Million Dollar 1 Point Slam - Jannik Sinner ha seguito il suo coach Simone Vagnozzi impegnato nelle qualificazioni del One Point Slam. sport.sky.it

