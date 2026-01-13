Sinner in campo al ‘Million Dollar 1 Point Slam’ | orario e dove vederlo in tv

Jannik Sinner torna in campo al 'Million Dollar 1 Point Slam' a Melbourne, mercoledì 14 gennaio. Dopo l’esperienza a Seul contro Alcaraz, il tennista italiano partecipa a questo torneo innovativo, che offre a dilettanti e professionisti l’opportunità di disputare match da un solo punto. Ecco orario e modalità per seguire l’evento in tv e online, con informazioni utili per gli appassionati di tennis.

Jannik Sinner al «Million Dollar One Point Slam»: cos'è, come funziona e cosa c'entra la morra cinese - Anche Sinner con Alcaraz e Kyrgios al «Million Dollar One Point Slam» di Melbourne, prima degli Australian Open: un solo punto a partita, chi perde è fuori. corriere.it

Jannik Sinner ha svolto la prima sessione di allenamento sul campo della Rod Laver Arena, a Melbourne, in vista degli Australian Open 2026. Dopo l’arrivo in aeroposto assieme a Carlos Alcaraz, con cui ha condiviso il volo da Seul dopo l’esibizione con la q - facebook.com facebook

#Vagnozzi a sorpresa in campo al Million Dollar 1 Point Slam: poteva sfidare #Sinner! x.com

