Sinner in campo al ‘Million Dollar 1 Point Slam’ | orario e dove vederlo in tv
Jannik Sinner torna in campo al 'Million Dollar 1 Point Slam' a Melbourne, mercoledì 14 gennaio. Dopo l’esperienza a Seul contro Alcaraz, il tennista italiano partecipa a questo torneo innovativo, che offre a dilettanti e professionisti l’opportunità di disputare match da un solo punto. Ecco orario e modalità per seguire l’evento in tv e online, con informazioni utili per gli appassionati di tennis.
(Adnkronos) – Jannik Sinner torna protagonista. Il tennista azzurro, dopo l'esibizione di Seul contro Carlos Alcaraz, persa in due set, tornerà in campo a Melbourne mercoledì 14 gennaio nel 'Million Dollar 1 Point Slam', speciale torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
