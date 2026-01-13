Sinner brutta sorpresa a Melbourne | c’è l’eliminazione

Risveglio amaro per Jannik Sinner a Melbourne: l'eliminazione a sorpresa rovina i piani del numero 2 del ranking Atp. In attesa dell'inizio degli Australian Open, in programma il prossimo 18 gennaio, c'è subito una brutta sorpresa per Jannik Sinner. C'è da registrare infatti la prematura eliminazione di Simone Vagnozzi al ' Million Dollar 1 Point Slam ', torneo di scena a Melbourne tra dilettanti e professionisti che si gioca al meglio di un solo punto e che mette in palio 1 milione di dollari australiani. Il coach di Sinner si è arreso a Calum Puttergill nel secondo turno: salta, dunque, la possibilità di sfidare proprio il suo allievo nell'appassionante torneo esibizione.

