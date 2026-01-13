Simone Resinato rappresenterà i dipendenti della Camera dei Deputati

Da ildenaro.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Resinato, presidente nazionale di Federdipendenti, assumerà il ruolo di rappresentante dei dipendenti della Camera dei Deputati. La sua nomina mira a tutelare gli interessi e i diritti dei lavoratori all’interno dell’istituzione parlamentare, promuovendo dialogo e collaborazione. Questa scelta riflette l’impegno di Federdipendenti nel garantire condizioni di lavoro trasparenti e rispettose delle normative vigenti.

Il presidente nazionale di Federdipendenti, Simone Resinato, rappresenterà i dipendenti della Camera dei Deputati. Resinato è già presidente del Cat Federaziende Lecce, ente accreditato dalla Regione Puglia per il supporto alle imprese su bandi pubblici, formazione e adempimenti normativi, e vicepresidente dell’Ebti, ente bilaterale nazionale che coinvolge sigle come Confsin, Snapel e Fedimprese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Premio della Camera dei deputati: incentivi per i giovani ricercatori

Leggi anche: Prima edizione del «Premio della Camera dei deputati» bandito con l’Accademia dei Lincei: un’opportunità per giovani ricercatori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

simone resinato rappresenter224 dipendentiSimone Resinato rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati: impegno immediato contro il dumping contrattuale - Il presidente nazionale di Federdipendenti punta su salari dignitosi, trasparenza e pluralismo nella rappresentanza ... leccesette.it

Conte - Il mio intervento oggi alla Camera dei deputati! (17.12.25)

Video Conte - Il mio intervento oggi alla Camera dei deputati! (17.12.25)

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.