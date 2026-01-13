Simone Resinato rappresenterà i dipendenti della Camera dei Deputati
Simone Resinato, presidente nazionale di Federdipendenti, assumerà il ruolo di rappresentante dei dipendenti della Camera dei Deputati. La sua nomina mira a tutelare gli interessi e i diritti dei lavoratori all’interno dell’istituzione parlamentare, promuovendo dialogo e collaborazione. Questa scelta riflette l’impegno di Federdipendenti nel garantire condizioni di lavoro trasparenti e rispettose delle normative vigenti.
Il presidente nazionale di Federdipendenti, Simone Resinato, rappresenterà i dipendenti della Camera dei Deputati. Resinato è già presidente del Cat Federaziende Lecce, ente accreditato dalla Regione Puglia per il supporto alle imprese su bandi pubblici, formazione e adempimenti normativi, e vicepresidente dell'Ebti, ente bilaterale nazionale che coinvolge sigle come Confsin, Snapel e Fedimprese.
