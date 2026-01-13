Simone Mengon | Dalla Bundesliga all’Europeo 2026 – La voce del leader azzurro nella pallamano

Simone Mengon è uno dei protagonisti della pallamano italiana, con una carriera che lo ha portato dalla Pallamano Pressano alla Bundesliga tedesca con il TVB Stuttgart. In questa intervista, il giocatore condivide le tappe principali del suo percorso, le sfide affrontate a livello internazionale e le prospettive per gli Europei 2026. Un approfondimento sulla crescita della pallamano in Italia e sul ruolo di Mengon nel panorama europeo.

Intervista esclusiva con Simone Mengon – uno dei volti più importanti della nazionale italiana di pallamano e protagonista nella Handball-Bundesliga! In questo episodio di FOCUS, Mengon racconta il suo viaggio dai primi passi a Pallamano Pressano fino alla Bundesliga col TVB Stuttgart, le emozioni vissute ai Mondiali 2025 e la preparazione per gli EHF EURO 2026, il grande Campionato Europeo che sta per partire! Nel video: * Le tappe principali della sua carriera internazionale * L’approccio tecnico alle sfide con i top team europei * Le emozioni di indossare la maglia azzurra * Il contributo alla crescita della pallamano italiana Non perdere le risposte più sincere e profonde di Simone su tecnica, motivazione e leadership! Iscriviti e attiva le notifiche per altri contenuti sportivi di alto livello! #FOCUS #SimoneMengon #Handball #Pallamano #EHF2026 #ItaliaHandball #Bundesliga #Intervista #AliceLiverani Conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it

