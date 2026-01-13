Silver economy gli over 50 generano il 67,7% dei consumi in Italia

La silver economy, che coinvolge le persone oltre i 50 anni, rappresenta oggi il 67,7% dei consumi in Italia. Questo dato riflette un fenomeno demografico in crescita, che sta influenzando vari settori economici e sociali. Con un invecchiamento della popolazione sempre più evidente, è importante analizzare come questa dinamica modifichi gli scenari di mercato e le strategie di sviluppo future.

Roma, 13 gennaio 2026 – Il cambiamento demografico in atto sta ridefinendo in profondità equilibri economici, finanziari e sociali. Secondo i dati ISTAT più recenti, quasi un quarto della popolazione italiana ha più di 65 anni, mentre l'età media ha raggiunto i 46,8 anni nel 2025. In questo scenario, la popolazione "Silver", gli over 50, rappresenta oltre il 45% della popolazione europea, detiene più del 60% della ricchezza netta delle famiglie e non è più un segmento marginale, ma un pilastro dell'economia nazionale, responsabile di circa il 67,7% della spesa complessiva, quota destinata a superare il 70% entro il 2035.

