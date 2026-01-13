Sicurezza nove nuovi agenti a Viterbo

A Viterbo, tra gennaio e marzo, arriveranno nove nuovi agenti di polizia, inseriti nel piano nazionale di assunzioni che prevede 521 forze di sicurezza per il Lazio. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e alla tutela dell’ordine pubblico. Questa implementazione si inserisce in un contesto di investimenti mirati alla crescita della rete di sicurezza locale.

🔗 Leggi su Viterbotoday.it

