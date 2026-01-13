Sicurezza Nisini | In arrivo altri 17 agenti

La parlamentare Tiziana Nisini ha annunciato l’arrivo di altri 17 agenti di polizia, che saranno assegnati tra Arezzo e Montevarchi. Questa misura mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone interessate, contribuendo a migliorare la sicurezza pubblica e la tutela dei cittadini. L’iniziativa fa parte di un piano più ampio di potenziamento delle risorse dedicate alla sicurezza sul territorio.

AREZZO Diciassette nuovi agenti in arrivo tra Arezzo e Montevarchi. Ad annunciarlo è la parlamentare leghista Tiziana Nisini. "Bene l’arrivo di nuovi operatori delle Forze dell’ordine nel territorio di Arezzo- commenta Nisini-. Il Piano incrementi e assegnazioni ai diversi presidi e comparti di sicurezza sui territori provinciali dei nuovi agenti e vice ispettori infatti farà arrivare 7 nuove risorse tra la Questura di Arezzo e il commissariato di Montevarchi, 7 operatori alla Stradale, 2 alla Polfer e 1 alla postale. Una immissione importante e significativa di risorse fondamentali per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini e un risultato tangibile del lavoro portato avanti dalla Lega, a partire dal sottosegretario Molteni, a garanzia della tutela della legalità e del rafforzamento delle Forze dell’Ordine a presidio del territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

