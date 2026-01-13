Sicurezza il centrodestra contro il Comune | Come si può dire che la situazione è tranquilla

La comunità di Formigine ha vissuto un episodio di vandalismo e furto che ha coinvolto lo sportello bancomat della filiale Credem di via Marconi. La notte tra sabato e domenica, ignoti hanno utilizzato un’auto rubata come ariete per entrare nell’edificio e far saltare lo sportello. Il centrodestra critica la gestione della sicurezza da parte del Comune, chiedendo chiarimenti sulla reale situazione sul territorio.

Ha scosso profondamente la comunità formiginese quando accaduto nella notte tra sabato e domenica quando, intorno alle 5, ignoti hanno preso di mira lo sportello bancomat della filiale Credem di via Marconi, utilizzando un'auto rubata da un vicino parcheggio come ariete per sfondare una vetrata dell'istituto di credito per poi far saltare lo sportello bancomat. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, e un dibattito che prende quota, nonostante gli interventi in merito del centrodestra cittadino. "Questa la reale situazione della sicurezza cittadina, a dispetto di quanto continua a dire l'Amministrazione sul tema", scrivono il consigliere di Forza Italia Valerio Giacobazzi e Maurizio Prandi, già candidato sindaco per il centrodestra alle scorse amministrative e oggi consigliere di minoranza.

