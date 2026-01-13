Sicurezza 3500 nuovi poliziotti in tutta Italia entro fine gennaio | 123 a Milano 61 a Firenze 470 a Roma 141 a Napoli e Palermo

Entro fine gennaio, saranno circa 3.500 i nuovi agenti di polizia in Italia, con assegnazioni principali a Milano, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Questo incremento mira a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Tuttavia, eventi come la tragica morte del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna evidenziano la necessità di un impegno costante per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle istituzioni.

La morte del capotreno di Bologna Alessandro Ambrosio ha mostrato cosa accade quando lo Stato non opera nei confronti dei cittadini e della loro sicurezza. Ora il governo Meloni punta alla presenza, alla prevenzione e alla capacità di intervenire prima che la violenza esploda Nel contesto del.

