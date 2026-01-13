Sicurezza 3500 nuovi poliziotti in tutta Italia entro fine gennaio | 123 a Milano 61 a Firenze 470 a Roma 141 a Napoli e Palermo

Da ilgiornaleditalia.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro fine gennaio, saranno circa 3.500 i nuovi agenti di polizia in Italia, con assegnazioni principali a Milano, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Questo incremento mira a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Tuttavia, eventi come la tragica morte del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna evidenziano la necessità di un impegno costante per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle istituzioni.

La morte del capotreno di Bologna Alessandro Ambrosio ha mostrato cosa accade quando lo Stato non opera nei confronti dei cittadini e della loro sicurezza. Ora il governo Meloni punta alla presenza, alla prevenzione e alla capacità di intervenire prima che la violenza esploda Nel contesto del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sicurezza 3500 nuovi poliziotti in tutta italia entro fine gennaio 123 a milano 61 a firenze 470 a roma 141 a napoli e palermo

© Ilgiornaleditalia.it - Sicurezza, 3500 nuovi poliziotti in tutta Italia entro fine gennaio: 123 a Milano, 61 a Firenze, 470 a Roma, 141 a Napoli e Palermo

Leggi anche: A Milano prenderanno servizio 123 nuovi poliziotti entro fine gennaio

Leggi anche: Sicurezza: a gennaio in servizio 470 nuovi poliziotti a Roma

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

3.500 nuovi poliziotti prenderanno servizio a gennaio; Sicurezza, nuovi poliziotti. Destinati alla questura e al commissariato di Chiusi; Sicurezza, arrivano 3.500 nuovi poliziotti: da Milano a Bologna e Firenze, i numeri città per città; Sicurezza: a gennaio in servizio 470 nuovi poliziotti a Roma.

sicurezza 3500 nuovi poliziottiSicurezza, arrivano 3.500 nuovi poliziotti: da Milano a Bologna e Firenze, i numeri città per città - Il ministro Piantedosi: “Manteniamo gli impegni presi con i cittadini, 42. quotidiano.net

sicurezza 3500 nuovi poliziottiEcco i nuovi poliziotti: sono 3500 - 500 il numero complessivo di operatori delle forze di polizia assunti dall’inizio dell’attuale mandato, un dato che – sottolinea il Ministero dell’Interno – ... ilfattovesuviano.it

sicurezza 3500 nuovi poliziottiSicurezza, nuovi poliziotti. Destinati alla questura e al commissariato di Chiusi - L’annuncio del ministro Piantedosi: ribadita l’attenzione per le forze dell’ordine. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.