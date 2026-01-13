Si staccano frammenti dalle due colonne in piazza Il vicesindaco | Controlli in corso per garantire la sicurezza

Nel cuore della Romagna, martedì mattina sono state registrate due violente scosse di terremoto, causando timore tra la popolazione. Le colonne in piazza si sono staccate, e il vicesindaco ha assicurato che sono in corso controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per assicurare la stabilità delle strutture e la tranquillità della comunità.

