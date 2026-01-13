Si staccano frammenti dalle due colonne in piazza Il vicesindaco | Controlli in corso per garantire la sicurezza
Nel cuore della Romagna, martedì mattina sono state registrate due violente scosse di terremoto, causando timore tra la popolazione. Le colonne in piazza si sono staccate, e il vicesindaco ha assicurato che sono in corso controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per assicurare la stabilità delle strutture e la tranquillità della comunità.
Tanta paura per le due violente scosse di terremoto che martedì mattina hanno fatto tremare tutta la Romagna. Non si registrano al momento danni alle persone, fortunatamente, mentre alcuni danni riguardano due pezzi di storia ravennate: le storiche colonne della piazza. Qui l'area di piazza del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
