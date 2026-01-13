Si schiantano prima di entrare in autostrada | 4 in manette

Lunedì 12 gennaio, lungo le strade verso Vicenza Est, si è verificato un inseguimento che ha portato all’arresto di quattro uomini. Dopo alcuni chilometri di fuga, l’incidente si è concluso con un violento schianto davanti al casello autostradale. La polizia di Stato ha fermato i sospetti, garantendo la sicurezza stradale e prevenendo ulteriori rischi.

Mattinata ad alta tensione quella di lunedì 12 gennaio lungo le strade che conducono a Vicenza Est. Quattro uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato al termine di un inseguimento durato quasi cinque chilometri, conclusosi con un violento incidente al casello autostradale.

