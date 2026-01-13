Si schianta in bici contro un muro a Santa Maria Maggiore | morto un apprendista pasticcere

Il 3 gennaio, a Santa Maria Maggiore, si è verificato un incidente in bicicletta che ha coinvolto Jacob Yemi, un apprendista pasticcere di 49 anni. Lo scontro contro un muro è risultato fatale per l’uomo, il cui tragico episodio ha suscitato cordoglio nella comunità. Questa tragedia sottolinea l’importanza della sicurezza durante le attività sportive e il rispetto delle norme stradali.

Aveva 49 anni Jacob Yemi, il ciclista che il 3 gennaio scorso si è schiantato contro un muro a Santa Maria Maggiore.Le ferite dell'uomo, che viveva nel centro accoglienza di Crevaggia, erano troppo gravi: nonostante il ricovero in elicottero all'ospedale Varese, per lui non c'è stato nulla da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Incidente a Santa Maria Maggiore, ciclista si schianta contro un muro Leggi anche: Arcugnano (Vicenza), auto si schianta contro un muro: morto un 19enne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incidente a Santa Maria Maggiore, ciclista si schianta contro un muro; Cade in bici e si schianta contro un muro: ciclista grave in Valle Vigezzo, ricoverato a Varese. Cade in bici e si schianta contro un muro: ciclista grave in Valle Vigezzo, ricoverato a Varese - Un ciclista di 43 anni ha perso l’equilibrio mentre percorreva via Cavour, nella frazione di Crana, finendo contro un ... laprovinciadivarese.it

Incidente a Santa Maria Maggiore, ciclista si schianta contro un muro - Un ciclista di 43 anni ha perso il controllo della propria bici mentre era in via Cavour e da solo si è schiantato contro un ... novaratoday.it

Esce di strada col furgone e si schianta contro un muro: 53enne estratto dalle lamiere, è grave --> https://www.nordest24.it/incidente-stradale-borso-del-grappa-estrazione-elicottero - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.