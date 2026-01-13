Si rompe uno scarico cattivi odori e acqua nera | allarme alle Pambera scuola evacuata

A Imola, la scuola delle Pambera ha dovuto evacuare a causa di un guasto allo scarico, che ha causato cattivi odori e fuoriuscite di acqua nera. Questa situazione si aggiunge ad altri problemi riscontrati recentemente nell’edificio, evidenziando le difficoltà di mantenere un ambiente sicuro e salubre per studenti e personale. La scuola sta lavorando per risolvere tempestivamente la situazione e garantire la riapertura in condizioni adeguate.

Imola, 13 gennaio 2026 – Non c'è pace per le Pambera. A distanza di pochi mesi dall'emergenza topi che aveva portato alla temporanea chiusura del plesso, un nuovo disagio ha colpito ieri la scuola comunale di via Casoni, nel quartiere Marconi. Questa volta a causare l'allarme è stata la rottura di una tubazione di uno degli appartamenti sovrastanti l'edificio, a quanto pare dovuta a uno scarico improprio nel wc, che ha provocato un percolamento di acque nere all'interno della struttura scolastica. L'episodio si è verificato nel corso della mattinata e ha interessato la sezione Nido e due delle tre sezioni dell'Infanzia.

