Si riapre la finestra per le iscrizioni scolastiche | un mese di tempo per decidere con calma il percorso dei figli tra strumenti digitali innovativi e una nuova offerta formativa
Dal 13 gennaio si riapre la finestra per le iscrizioni scolastiche dell’anno 2026/2027. Un mese di tempo per scegliere con calma il percorso dei figli, considerando strumenti digitali innovativi e una nuova offerta formativa. Questa fase permette alle famiglie di programmare con attenzione il futuro scolastico dei propri figli, tra opportunità di crescita e aggiornamenti pedagogici.
I l mese di gennaio porta con sé uno degli appuntamenti più sentiti dalle famiglie italiane: oggi, martedì 13, si apre ufficialmente la finestra per le iscrizioni scolastiche dell’anno 20262027, che coinvolge le prime classi della scuola primaria, della secondaria di primo grado e della secondaria di secondo grado. Detta più semplice: elementari, medie e superiori. La buona notizia è che non serve correre. Scuola, si riparte! Dieci consigli per il rientro in classe X Al via le iscrizioni per la scuola: un mese per decidere senza fretta. A differenza di altri servizi online, infatti, qui non vince chi arriva primo: non è un “click day”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Generazione Alpha e pagamenti digitali: il 50% usa strumenti digitali due volte al mese. Per il 90% dei genitori educazione finanziaria deve entrare a scuola
Leggi anche: Generazione Alpha e pagamenti digitali: il 50% usa strumenti digitali due volte al mese. Per il 90% dei genitori educazione finanziaria deve entrare a scuola
Mensa scolastica, riapre la piattaforma E-Gov: ultima finestra per le iscrizioni.
Iscrizioni scolastiche al via dal 13 gennaio: la guida per non trascurare nessun dettaglio - Le famiglie avranno circa un mese di tempo per presentare la domanda d’iscrizione per il prossimo anno scolastico. tgcom24.mediaset.it
ISCRIZIONI SCOLASTICHE Iscrizioni scolastiche: come fare domanda e cosa serve - Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2026- statoquotidiano.it
DAL 13 GENNAIO A CASSOLA TORNA MONDOVISIONI Cassola riapre la sua finestra sul mondo e ripropone, anche per il 2026, la rassegna Mondovisioni, il ciclo di docufilm organizzato da @cineagenzia per il settimanale Internazionale. Per questa n - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.