Si presenta col Pos allo sciopero dei tassisti e viene aggredito | il video con calci e sputi dei manifestanti

Durante uno sciopero dei tassisti a Roma, Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali, si è presentato con un POS in mano, provocando le proteste dei manifestanti. L’episodio è stato accompagnato da aggressioni verbali e fisiche, tra calci, sputi e minacce. L’evento ha suscitato attenzione, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte e le modalità di confronto durante le manifestazioni di protesta.

Calci, sputi, spintoni e minacce. Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali, si è presentato in maniera provocatoria alla manifestazione dei tassisti a Roma, insieme a Ivan Grieco, con un Pos, facendo intendere che i tassisti non lo utilizzano. Per tutta risposta, i manifestanti hanno cercato di raggiungere i due scavalcando le forze dell’ordine e provocando momenti di tensioni, con spintoni, parolacce e sputi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

