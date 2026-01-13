Si presenta col Pos allo sciopero dei tassisti e viene aggredito | il video con calci e sputi dei manifestanti

Durante uno sciopero dei tassisti a Roma, Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali, si è presentato con un POS in mano, provocando le proteste dei manifestanti. L’episodio è stato accompagnato da aggressioni verbali e fisiche, tra calci, sputi e minacce. L’evento ha suscitato attenzione, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte e le modalità di confronto durante le manifestazioni di protesta.

Calci, sputi, spintoni e minacce. Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali, si è presentato in maniera provocatoria alla manifestazione dei tassisti a Roma, insieme a Ivan Grieco, con un Pos, facendo intendere che i tassisti non lo utilizzano. Per tutta risposta, i manifestanti hanno cercato di raggiungere i due scavalcando le forze dell’ordine e provocando momenti di tensioni, con spintoni, parolacce e sputi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si presenta col Pos allo sciopero dei tassisti e viene aggredito: il video con calci e sputi dei manifestanti Leggi anche: Sciopero dei taxi, aggredito il presidente di +Europa e Radicali. Lui: “Calci e sputi, via questa lobby” Leggi anche: Matteo Hallisey (+Europa) aggredito dai tassisti in sciopero a Roma Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Da Alberto Sordi al robotaxi senza passare dal pos. Sciopero dei taxi, Hallissey (+Europa) porta in piazza un Pos: “Mi hanno aggredito con calci e sputi” - Sputi e calci contro Matteo Hallissey, arrivato nella piazza occupata dai tassisti in protesta con un Pos. fanpage.it

