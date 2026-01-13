Si presenta a casa della moglie a cui non si può avvicinare | arrestato

Da trentotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Trento domenica 11 gennaio. Nonostante il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento alla moglie, ha cercato di raggiungerla, violando le misure restrittive. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine emesso dalle autorità, confermando l’importanza delle misure di tutela già in atto per la donna.

È finito in manette il tunisino, volto peraltro già noto alle forze dell’ordine, che domenica 11 gennaio a Trento ha violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e quello di avvicinamento alla persona offesa. A lanciare l’allarme proprio la persona offesa in questione, la. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Si presenta ubriaco a casa della moglie nonostante il divieto del giudice: arrestato 41enne

Leggi anche: Manomette il braccialetto elettronico e si presenta a casa della moglie violando il divieto di avvicinamento: arrestato 31enne straniero

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

?? Si presenta a casa della moglie (a cui non si può avvicinare). Devono arrivare i carabinieri; Quistello, si presenta a casa dell’ex moglie e trova i carabineri “ad accoglierlo”; Manomette il braccialetto elettronico e si presenta a casa della moglie violando il divieto di avvicinamento: arrestato un 31straniero; Manomette il braccialetto elettronico e si presenta a casa della moglie violando il divieto di avvicinamento: arrestato 31enne straniero.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.