Si presenta a casa della moglie a cui non si può avvicinare | arrestato

Un uomo tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Trento domenica 11 gennaio. Nonostante il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento alla moglie, ha cercato di raggiungerla, violando le misure restrittive. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine emesso dalle autorità, confermando l’importanza delle misure di tutela già in atto per la donna.

È finito in manette il tunisino, volto peraltro già noto alle forze dell'ordine, che domenica 11 gennaio a Trento ha violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e quello di avvicinamento alla persona offesa. A lanciare l'allarme proprio la persona offesa in questione, la.

