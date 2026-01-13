Si parla di Caivano ma è girata a San Giovanni a Teduccio | su La preside con Luisa Ranieri l'ironia dei napoletani

"La preside" non è il primo caso di location "cambiata" per esigenze. Il precedente di "Io speriamo che me la cavo" ambientato a Napoli ma girato a Taranto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

