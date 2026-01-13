Si aggira per la città brandendo una sciabola da 1 metro | denunciato 30enne

Nel pomeriggio di ieri, 12 gennaio, a Brugherio, un uomo di 30 anni è stato denunciato dopo aver percorso le vie della città con una sciabola lunga un metro. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato la presenza dell’individuo alle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle autorità, che hanno constatato l’assenza di intenti criminosi e hanno preso le misure necessarie.

