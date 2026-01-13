Si aggira per la città brandendo una sciabola da 1 metro | denunciato 30enne
Nel pomeriggio di ieri, 12 gennaio, a Brugherio, un uomo di 30 anni è stato denunciato dopo aver percorso le vie della città con una sciabola lunga un metro. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato la presenza dell’individuo alle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle autorità, che hanno constatato l’assenza di intenti criminosi e hanno preso le misure necessarie.
Attimi di paura per gli abitanti di Brugherio nel pomeriggio di ieri, 12 gennaio, quando un uomo aveva deciso di aggirarsi per le vie cittadine brandendo una sciabola. A risolvere la situazione, il pronto intervento degli uomini della polizia locale.Il fattoCome segnalato da alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
