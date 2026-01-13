Seul chiesta pena morte Yoon Suk Yeol
La procura speciale sudcoreana ha richiesto al tribunale la condanna a morte di Yoon Suk Yeol, ex presidente della Corea del Sud. La richiesta si basa sulla presunta responsabilità dell’ex leader nella gestione della legge marziale nel 2024, considerata da alcuni come un episodio controverso della sua amministrazione. La decisione sarà ora valutata dalle autorità giudiziarie competenti nel rispetto delle procedure legali vigenti.
14.46 La procura speciale sudcoreana ha chiesto al tribunale di condannare l'ex presidente Yoon Suk Yeol alla pena di morte per la sua fallita imposizione di legge marziale nel 2024.Cercava di rimanere al potere prendendo controllo della magistratura e del parlamento. Se condannato,diventerebbe il secondo ex presidente del paese a essere condannato come leader insurrezionale. L'ex presidente Chun Doo-hwan fu condannato a morte, poi all'ergastolo nel 1996 per la stessa accusa, anche se fu graziato l'anno successivo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
